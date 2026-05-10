Entre Washington et Téhéran, le Qatar change de stratégie et s’impose comme médiateur-clé

Longtemps resté dans l’ombre, le Qatar apparaît désormais comme l’un des principaux acteurs diplomatiques dans les efforts visant à éviter une escalade régionale entre les États-Unis et l’Iran.

Officiellement, le Pakistan demeure le médiateur des discussions indirectes entre Washington et Téhéran. Mais selon plusieurs sources citées par la chaîne israélienne N12, les Américains s’appuient de plus en plus sur Doha, considérée comme le canal de communication le plus efficace avec la République islamique.

Cette évolution marque un changement stratégique majeur pour l’émirat, qui avait jusqu’ici cherché à minimiser publiquement son rôle dans les médiations régionales. Désormais, Doha semble assumer ouvertement cette position afin de renforcer son poids diplomatique au Moyen-Orient.

Le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a ainsi rencontré ce week-end à Miami l’émissaire américain Steve Witkoff ainsi que le secrétaire d’État Marco Rubio. Une réunion qui illustre l’implication directe du Qatar dans les négociations en cours.

Selon le chercheur israélien Ariel Admoni, spécialiste du Qatar à l’Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité, Doha a volontairement évité, dans un premier temps, d’apparaître comme médiateur afin de ne pas être perçu comme trop proche de Téhéran par ses voisins du Golfe.

Des informations évoquent même l’existence d’un canal discret entre Doha et l’Iran, incluant des transferts financiers qatariens présentés par certains analystes comme une forme de « compensation » destinée à réduire les tensions.

Le fait que le Qatar ait été moins visé par les attaques iraniennes que d’autres États du Golfe alimente également les spéculations sur la qualité des relations entretenues entre Doha et Téhéran.