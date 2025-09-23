Erdogan accuse Israël de "génocide" à Gaza et dédouane le Hamas

Articles recommandés -

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lundi qu’Israël commet un « génocide total » dans la bande de Gaza et a directement mis en cause le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

« C’est un génocide, il n’y a pas d’autre mot. Netanyahou, sans pitié, a tué des dizaines de milliers de personnes », a-t-il déclaré à Fox News, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Erdogan a ajouté que plus de 120 000 personnes ont été blessées dans le territoire et que la Turquie en accueille plusieurs pour des soins.

Concernant le Hamas, le président turc a rejeté l’étiquette d’organisation terroriste, le qualifiant au contraire de « groupe de résistance » : « On ne peut pas accuser uniquement le Hamas alors qu’Israël mène des attaques indiscriminées contre des civils, tuant sans distinction enfants, femmes et personnes âgées », a-t-il insisté. Erdogan a souligné que, selon lui, Israël dispose d’une puissance militaire écrasante qu’il utilise « sans la moindre pitié », tout en rappelant la "famine et la dévastation" qui frappent Gaza.

Il s’est montré sceptique quant à une issue rapide du conflit, le comparant à la guerre toujours en cours entre la Russie et l’Ukraine. Par ailleurs, Erdogan a évoqué sa rencontre prévue jeudi avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Il compte y aborder la livraison bloquée des avions de chasse F-35, ainsi que la coopération en matière de défense et les relations économiques entre Ankara et Washington. Enfin, il a critiqué l’attitude de l’Union européenne, qu’il accuse d’exclure la Turquie malgré plus de 50 ans d’appartenance à l’OTAN.