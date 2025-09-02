Erdogan appelle Washington à revenir sur l’interdiction de visas imposée aux responsables palestiniens

Articles recommandés -

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les États-Unis à revoir « de toute urgence » leur décision de révoquer les visas de responsables palestiniens, dont le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, les empêchant ainsi de participer à l’Assemblée générale de l’ONU prévue ce mois-ci à New York.

Lors d’un vol de retour de Chine, où il assistait au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, Erdogan a estimé que cette mesure américaine « ne correspond pas à la raison d’être des Nations unies ». Selon lui, l’Assemblée générale existe « pour débattre des questions mondiales et trouver des solutions ». Il a ajouté que l’absence d’une délégation palestinienne à New York « ne ferait que réjouir Israël », avant d’appeler Washington à dire « stop » aux « massacres et à la cruauté » attribués à l’État hébreu.

La semaine dernière, le département d’État américain avait annoncé qu’il ne délivrerait pas de visas aux responsables palestiniens. Washington a justifié cette décision en réaffirmant des accusations de longue date, selon lesquelles l’Autorité palestinienne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) n’auraient pas renoncé à l’extrémisme, tout en cherchant à obtenir une « reconnaissance unilatérale » de l’État palestinien. L’Assemblée générale de l’ONU doit officiellement s’ouvrir le 9 septembre. Les dirigeants mondiaux doivent se réunir plus tard dans le mois, dans un contexte marqué par de vives critiques internationales à l’égard de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.