Erdogan avertit à nouveau : "Si le génocide reprend, les conséquences seront graves"
Le président turc, signataire de l’accord avec Donald Trump, promet une mobilisation internationale pour la reconstruction de la bande de Gaza
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau mis en garde Israël mardi, affirmant que le pays avait « un très mauvais bilan » en matière de respect des cessez-le-feu, et que la Turquie, les États-Unis et plusieurs puissances régionales étaient déterminées à faire appliquer l’accord conclu pour mettre fin à la guerre de Gaza.
Dans une déclaration faite à bord de son avion, au retour du sommet de Charm el-Cheikh, Erdogan a indiqué qu’Ankara jouerait un rôle actif dans la reconstruction de la bande de Gaza, en mobilisant des financements auprès des États du Golfe, de Washington et de l’Europe. « Je crois qu’un financement significatif pour les projets préparés par l’Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe sera rapidement débloqué », a-t-il précisé.
Le président turc, qui avait refusé la présence de Benjamin Netanyahou à la conférence, a estimé que les puissances garantes de l’accord devraient surveiller de près son application. Il a averti : « Si cela se transforme à nouveau en génocide, Israël sait que les conséquences seront graves. » Erdogan a également salué les reconnaissances occidentales de l’État palestinien, qu’il considère comme des « jalons vers une véritable solution à deux États ». Il a enfin proposé l’envoi de conteneurs-habitations à Gaza pour loger temporairement les familles déplacées avant l’hiver.