Malgré des attaques verbales "pour la galerie", Erdogan envisagerait d'améliorer ses relations avec Israël après la guerre

Le journal israélien Maariv a révélé mardi que le président turc Recep Tayyip Erdogan, malgré ses attaques verbales contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza, cherche toujours à améliorer les relations diplomatiques entre les deux pays. Cette information survient alors que le parti AK d'Erdogan vient de subir sa plus lourde défaite en plus de 20 ans, lors des élections locales de dimanche dernier.

La semaine passée, le vice-ambassadeur turc en Israël a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères israélien, Israel Katz, suite aux propos controversés d'Erdogan. Lors de cet entretien, le diplomate turc aurait confié à Jacob Blitstein, directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, que la rhétorique agressive d'Erdogan envers Israël "était motivée par des considérations politiques liées aux élections locales turques". Il a ajouté qu'après le scrutin, la Turquie souhaitait œuvrer au réchauffement des relations bilatérales, notamment en rappelant les ambassadeurs des deux pays.

Cependant, le parti AK d'Erdogan a essuyé un revers cinglant lors des élections locales, le Parti républicain du peuple (CHP) remportant la majorité des grandes villes. Les analystes attribuent cette défaite à l'exaspération des électeurs face à la crise du coût de la vie, avec une inflation avoisinant les 70%, et au style politique polarisant d'Erdogan. Ce résultat compromet les ambitions du président turc d'adopter une nouvelle constitution qui pourrait prolonger son règne au-delà de 2028. Bien que l'AKP et ses alliés disposent d'une majorité au parlement, Erdogan aurait besoin d'un soutien plus large ou d'un référendum favorable pour mener à bien ce projet.