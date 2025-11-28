Erdogan espère que Trump convaincra Israël d'accepter une participation turque à la force internationale à Gaza

La Turquie espère encore parvenir à participer à la future force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza, malgré l’opposition persistante d’Israël. Selon des informations rapportées jeudi par Kan, un diplomate arabe impliqué dans les efforts de médiation autour du cessez-le-feu affirme que le président turc Recep Tayyip Erdogan compte désormais sur l’appui de Donald Trump pour infléchir la position israélienne.

Ankara estime que l’hésitation de plusieurs pays à déployer leurs troupes pourrait jouer en sa faveur. Erdogan miserait sur une pression américaine accrue, une fois la nouvelle administration pleinement engagée dans la mise en œuvre de la résolution onusienne qui a approuvé la création d’une force internationale chargée de stabiliser Gaza après la fin des hostilités. D’après le diplomate, la Turquie aurait déjà commencé à entraîner près de 2 000 soldats en vue d’un éventuel déploiement.

Mais cette ambition suscite des réticences. En Israël, Benjamin Netanyahou et plusieurs responsables politiques ont publiquement exclu toute présence militaire turque dans la force internationale, arguant du rôle d’Ankara dans le soutien à des organisations hostiles à l’État hébreu. Les autorités israéliennes considèrent la Turquie comme un acteur ne pouvant jouer un rôle impartial sur le terrain.

Des réserves existent également dans le monde arabe. Plusieurs pays engagés dans les discussions sur le cessez-le-feu et la reconstruction de Gaza, dont les Émirats arabes unis, voient d’un mauvais œil un retour de l’influence militaire turque dans un espace stratégique où Ankara cherche déjà à étendre sa présence régionale.