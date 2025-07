Erdogan félicite Macron pour la reconnaissance de l’État palestinien

Articles recommandés -

Lors d’un appel téléphonique ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a chaleureusement salué la décision de la France, sous l’égide d’Emmanuel Macron, de reconnaître prochainement l’État palestinien, selon un communiqué officiel de la présidence turque. Erdogan a insisté sur l’importance cruciale d’une solution à deux États, qu’il juge « essentielle pour instaurer une paix durable dans la région ». Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour répondre à la crise humanitaire qui sévit dans la bande de Gaza. Cette reconnaissance, bien que soutenue par Ankara, provoque des remous diplomatiques : elle suscite la colère d’Israël, qui y voit une menace à ses intérêts, et soulève des interrogations en Allemagne, où la prudence prévaut face à une telle démarche unilatérale.

Pour renforcer cette initiative, le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yilmaz, participera les 28 et 29 juillet à New York à une conférence co-organisée par la France et l’Arabie saoudite. Cet événement vise à relancer les discussions sur la solution à deux États, dans un contexte de tensions accrues au Proche-Orient. Erdogan a réaffirmé son engagement pour une résolution pacifique, tout en dénonçant l’inaction internationale face "aux souffrances des Palestiniens".