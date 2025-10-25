Erdogan presse Washington de contraindre Israël à respecter le cessez-le-feu à Gaza

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les États-Unis et la communauté internationale à faire davantage pour obliger Israël à respecter le cessez-le-feu conclu à Gaza, évoquant la possibilité de sanctions ou d’un arrêt des ventes d’armes.

« Le Hamas respecte le cessez-le-feu et le réaffirme ouvertement. Israël, en revanche, continue de le violer », a déclaré Erdogan à bord de son avion au retour d’une tournée dans le Golfe, selon la transcription diffusée vendredi par son bureau. Il a ajouté : « Israël doit être forcé à tenir ses engagements par des sanctions et la suspension des livraisons d’armes. »

La Turquie, membre de l’OTAN et critique virulente de la campagne israélienne à Gaza, a récemment rejoint les discussions de médiation sur la trêve, après un entretien le mois dernier entre Erdogan et Donald Trump à la Maison-Blanche. Ankara affirme vouloir participer à une force internationale de supervision du cessez-le-feu, ses troupes pouvant y jouer un rôle civil ou militaire, et contribuer à la reconstruction de la bande de Gaza. Israël, de son côté, rejette catégoriquement toute implication turque, jugeant Erdogan trop proche du Hamas. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio, en visite à Jérusalem, a rappelé que la future force internationale devrait être composée de pays « avec lesquels Israël se sent à l’aise ». Les discussions restent ouvertes, Ankara assurant être prête à apporter « tout soutien nécessaire à Gaza ».