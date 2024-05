Le président turc Erdogan traite Netanyahou de "vampire"

Dans un discours enflammé prononcé mercredi lors d'une réunion du groupe du Parti de la justice et du développement (AKP), le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé une attaque cinglante contre Israël, les États-Unis et l’ONU au sujet de la guerre en cours à Gaza, et qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de "vampire".

"Amérique, ce sang est aussi sur vos mains. Les chefs d'État européens se sont rendus complices du vampirisme d'Israël en restant silencieux", a déclaré Erdogan après la frappe de Tsahal à Gaza qui aurait fait des dizaines de morts parmi les civils et qui fait l'objet d'une enquête. Erdogan a également accusé Netanyahou de délibérément cibler des civils. "Aucune idéologie ne considère comme légitime le fait de brûler à mort des civils innocents dans leurs tentes. Le monde entier assiste en direct à la barbarie de ce vampire appelé Netanyahou". Il a par ailleurs affirmé qu'"Israël n'est pas seulement une menace pour Gaza, mais pour l'ensemble de l'humanité".

AP Photo/Jehad Alshrafi

Il a aussi critiqué l'ONU, l’accusant d’inaction : "L'ONU ne peut même pas protéger son propre personnel. Qu'attendez-vous pour agir ? L'esprit des Nations unies est mort à Gaza". S'adressant à l'ensemble du monde musulman, le président turc a appelé à l'unité et à une prise de "décision commune".