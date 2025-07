Coopération sécuritaire entre Ankara et Le Caire : un terroriste lié aux Frères musulmans arrêté en Turquie

Articles recommandés -

Dans le cadre d'une coopération sécuritaire renforcée entre la Turquie et l'Égypte, les autorités turques ont arrêté mardi matin Mohamed Abdel Hafez, haut responsable de l'organisation "Hasm" affiliée aux Frères musulmans. Accusé d'actes terroristes graves et d'entraînement avec les brigades Al-Qassam à Gaza, il devrait être extradé vers l'Égypte dans les prochaines heures.

Un tournant diplomatique majeur

Cette arrestation, rapportée par le quotidien émirati Al-Ain Al-Akhbariya, s'inscrit dans un processus plus large de refonte des relations bilatérales après des années de tensions liées à l'accueil par Ankara de dirigeants des Frères musulmans. L'interpellation de cette figure emblématique de la branche militaire de l'organisation témoigne d'un changement significatif dans l'approche turque.

Parallèlement, la Turquie manifeste sa volonté d'extrader d'autres militants égyptiens recherchés par la justice cairote. Abdel Hafez a été appréhendé à son retour d'un voyage d'affaires, quelques heures seulement après l'annonce par le ministère égyptien de l'Intérieur du démantèlement d'une cellule terroriste liée au mouvement "Hasm" et de l'identification de plusieurs de ses dirigeants en fuite en Turquie.

Coopération sécuritaire inédite

Les analystes politiques et sécuritaires des deux pays décrivent cette démarche comme une tentative ambitieuse de normalisation des relations. Un niveau de coopération sécuritaire et de renseignement sans précédent s'est établi, particulièrement concernant les questions sensibles liées aux groupes extrémistes et aux Frères musulmans.

Âgé de 29 ans et ingénieur de profession, Al-Hafez est considéré comme un terroriste de haut rang par l'Égypte. Accusé du meurtre d'un procureur et d'une tentative d'assassinat contre un autre magistrat, les enquêtes révèlent qu'il avait rejoint les brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, où il a reçu un entraînement militaire avancé à Gaza. Après cette formation, il aurait infiltré l'Égypte par les tunnels frontaliers pour surveiller les mouvements des forces de sécurité et de l'armée égyptienne dans le but de les attaquer.

Pressions diplomatiques

Face aux efforts égyptiens pour obtenir son extradition, la chaîne saoudienne Al-Hadath a rapporté que des éléments des Frères musulmans en Turquie tentent de convaincre les autorités d'organiser plutôt son transfert vers un pays tiers, illustrant les enjeux géopolitiques complexes de cette affaire.