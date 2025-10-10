Erdogan : "Si les combats reprennent à Gaza, Israël en paiera le prix fort"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé vendredi un avertissement direct à Israël, affirmant que toute reprise des hostilités dans la bande de Gaza aurait « un prix lourd ». S’exprimant à Ankara, il a déclaré que la Turquie « fera tout pour que l’accord de cessez-le-feu soit pleinement respecté ». « Nous sommes heureux que nos frères de Gaza soient parvenus à cette étape et que la joie revienne sur les visages des Palestiniens. Nous avons tout fait pour obtenir ce cessez-le-feu », a-t-il insisté.

Erdogan a ajouté : « Nous espérons qu’Israël ne répétera pas ses erreurs. Si elle ne respecte pas l’accord, nous nous dresserons sur son chemin. » Il a également salué « les combattants de la résistance palestinienne, en particulier à Gaza ».

Contrairement aux trêves précédentes, la Turquie joue cette fois un rôle central dans la médiation entre Israël et le Hamas ainsi que dans les discussions sur « le jour d’après ». Fort de ses relations avec le président américain Donald Trump, Erdogan s’est imposé comme un acteur incontournable aux côtés de l’Égypte et du Qatar.