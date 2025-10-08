Erdogan : Trump a demandé à la Turquie de convaincre le Hamas de faire la paix à Gaza

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a révélé que Donald Trump lui avait personnellement demandé de convaincre le Hamas d’accepter le plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Selon Ankara, le mouvement islamiste aurait répondu positivement à cette médiation.

« M. Trump a spécifiquement demandé que nous parlions au Hamas et que nous le convainquions », a déclaré Erdogan aux journalistes à son retour d’Azerbaïdjan, où il participait au 12ᵉ sommet de l’Organisation des États turcs. « Le Hamas nous a fait savoir qu’il était prêt à la paix et aux négociations. Il n’a adopté aucune position contraire », a-t-il ajouté, saluant une « avancée très précieuse » et estimant que « le Hamas devance Israël ».

Le président turc a souligné la gravité des pertes subies par le mouvement terroriste palestinien, évoquant « plus de 100 000 blessés » et la destruction de « tous les lieux où ils logeaient ». Selon lui, la Turquie n’a « pas observé d’attitude aussi constructive de la part d’Israël ». Erdogan a indiqué avoir assuré à Trump du plein soutien d’Ankara à ses efforts de paix, précisant que la Turquie se tenait prête à participer à un éventuel conseil de paix ou à une force internationale de stabilisation envisagée dans le cadre du plan américain.

« Nous soutiendrons tous les efforts allant dans le sens de la paix », a-t-il insisté, estimant qu’il s’agit du moment « le plus décisif » pour rétablir la stabilité dans la région.