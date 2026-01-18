Erfan Soltani, "symbole de la contestation" en Iran aurait été assassiné dans une prison des Gardiens de la révolution

Selon des informations rapportées dimanche un peu partout dans le monde, Erfan Soltani, 26 ans, manifestant iranien qui figurait parmi les premiers condamnés à mort, aurait été assassiné dans une prison des Gardiens de la Révolution islamique.

Soltani avait été arrêté sous l'accusation d'avoir participé aux manifestations dans le pays. Sa famille avait précédemment déclaré à CBS News qu'elle ignorait s'il avait réellement pris part aux protestations, faute d'informations ou de preuves. Selon ses proches, ce vendeur de vêtements n'était nullement un activiste politique, mais s'opposait simplement à la situation actuelle en Iran.

L'exécution de cette figure emblématique de la contestation avait été évitée grâce à l'intervention du président Trump, qui avait exercé une pression sur l'Iran en l'appelant à cesser les exécutions et en menaçant d'une action militaire si les tueries se poursuivaient.

Après son arrestation, Soltani avait été condamné pour participation aux manifestations, complot contre la sécurité intérieure nationale de l'Iran, ainsi que pour activités de propagande. Il était détenu dans la prison de Karaj, située près de Téhéran.

Cette mort survient dans un contexte de répression sanglante des manifestations en Iran, où des milliers de personnes auraient été tuées selon les services de renseignement israéliens, et alors que plusieurs diplomates iraniens envisagent de déserter par crainte du régime.