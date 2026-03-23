La confrontation entre les États-Unis et l’Iran semble entrer dans une phase décisive, centrée sur le contrôle du détroit d’Ormuz et des infrastructures énergétiques stratégiques de Téhéran. Dans ce contexte, Washington a engagé un déploiement militaire d’ampleur au Moyen-Orient, tandis que le président Donald Trump a multiplié les menaces contre le secteur énergétique iranien.

Selon des sources sécuritaires américaines et israéliennes, plusieurs milliers de militaires ont déjà été envoyés dans la région, dont environ 4 500 marins et Marines, accompagnés de moyens aériens et terrestres importants, incluant des hélicoptères, des avions de combat F-35 et des véhicules blindés. Le Pentagone aurait également accéléré l’envoi de renforts supplémentaires depuis San Diego, signe d’une préparation opérationnelle avancée.

Du côté israélien, certains responsables décrivent une posture clairement offensive. L’un d’eux évoque la possibilité de prendre le contrôle de points stratégiques, notamment l’île de Kharg, principal hub d’exportation pétrolière iranien. Une telle opération porterait un coup sévère aux revenus énergétiques de Téhéran et offrirait à Washington un levier majeur dans le rapport de force régional.

Mais cette option comporte de lourds risques. Les experts militaires mettent en garde contre la complexité d’une telle opération, qui pourrait s’étendre sur plusieurs semaines et exposer les forces américaines à des menaces variées, telles que des mines maritimes, des drones ou des attaques côtières. Le maintien d’une route maritime sécurisée dans la durée représenterait également un défi logistique considérable, avec des conséquences potentielles immédiates sur les marchés énergétiques mondiaux.

Parallèlement, des informations de renseignement évoquent une instabilité au sommet du pouvoir iranien. Selon plusieurs sources, le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei serait blessé, isolé et difficilement joignable. Malgré cela, les Gardiens de la révolution et certains responsables religieux continueraient d’exercer le contrôle effectif du pays, assurant la continuité du pouvoir dans un contexte de tensions extrêmes.