Exclusif – Iran–États-Unis : Téhéran est à l’origine de la proposition de cessez-le-feu de dix jours

L’Iran est à l’origine de la proposition de cessez-le-feu actuellement défendue par plusieurs médiateurs internationaux, ont indiqué à i24NEWS deux sources proches des négociations. Cette initiative témoignerait de l’urgence ressentie à Téhéran, alors que les frappes américaines s’intensifient et que Donald Trump envisage un possible retour à une guerre de grande ampleur contre l’Iran.

La trêve proposée durerait dix jours. Selon les deux sources, cette période devrait permettre aux différentes parties de parvenir à une solution concernant la navigation dans le détroit d’Ormuz, devenu l’un des principaux points de blocage entre Washington et Téhéran.

La crise autour de ce passage maritime stratégique a notamment provoqué l’effondrement du protocole d’accord signé le mois dernier. L’Iran et les États-Unis ont depuis affirmé que ce texte n’était plus en vigueur.

Plusieurs hauts responsables qataris, égyptiens, omanais et pakistanais participent aux efforts de médiation. Ils ont transmis la proposition iranienne aux États-Unis et y ont ajouté plusieurs éléments au cours de leurs échanges avec Washington et Téhéran.

Parmi les pistes étudiées figure la création d’une « voie centrale » dans le détroit d’Ormuz, située entre la zone contrôlée par Oman et celle contrôlée par l’Iran. Ce corridor permettrait aux navires de circuler dans la région en réduisant les risques d’incidents ou de blocages.

Les États-Unis réclameraient toutefois des garanties supplémentaires avant d’accepter la proposition. Selon deux sources interrogées par i24NEWS, Washington souhaite un cessez-le-feu plus long et exige qu’un accord, même partiel, soit conclu sur la navigation dans le détroit avant l’entrée en vigueur de la trêve.

Les négociations sur la circulation maritime pourraient ensuite être finalisées pendant les dix jours de cessez-le-feu. Une source a toutefois indiqué qu’au moins certains membres de l’administration Trump considéraient la proposition iranienne comme « absurde » et « illogique ».

Un responsable américain a déclaré à i24NEWS que Donald Trump restait concentré sur la volonté de faire payer à l’Iran la mort de soldats américains.

« Le président veillera à ce que l’Iran paie également pour les décès récents de militaires américains. Ces frappes sévères se poursuivront jusqu’à ce que le président en décide autrement, mais les discussions entre nos pays continuent », a-t-il affirmé.

Donald Trump doit participer mardi à une cérémonie organisée pour le rapatriement aux États-Unis des corps de soldats américains tués en Jordanie et en Irak par des missiles et des drones iraniens.

Malgré la poursuite des frappes et la fermeté affichée par Washington, les discussions indirectes se poursuivent donc par l’intermédiaire des pays médiateurs. Leur priorité reste désormais de parvenir à un compromis sur le détroit d’Ormuz, condition centrale à toute désescalade durable.