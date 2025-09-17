Explosion du port de Beyrouth : une arrestation inattendue pourrait relancer l'enquête

Articles recommandés -

Les autorités bulgares ont annoncé mardi l’arrestation d’Igor Grachushkin, 48 ans, propriétaire du cargo Rhosus, qui avait transporté vers le port de Beyrouth les 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium à l’origine de l’explosion du 4 août 2020.

L’homme d’affaires russo-chypriote a été interpellé le 5 septembre à l’aéroport de Sofia lors d’un contrôle de routine à son arrivée de Chypre. Selon la police bulgare, il n’a opposé aucune résistance et a immédiatement sollicité l’assistance d’un avocat, affirmant séjourner en Bulgarie pour des raisons touristiques.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une notice rouge d’Interpol émise en 2021 à la demande du Liban. Grachushkin est soupçonné d’« implication dans l’importation illégale d’explosifs » et d’« acte terroriste ayant causé la mort de nombreuses personnes ».

Le Rhosus, cargo battant pavillon moldave, avait quitté la Géorgie en 2013 à destination du Mozambique. Après une avarie technique, il avait été contraint de s’arrêter à Beyrouth, où une société locale avait déposé plainte. Les autorités libanaises avaient alors confisqué le navire et entreposé sa cargaison hautement dangereuse dans un hangar du port.

Malgré des alertes répétées sur les risques, les 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium sont restées stockées pendant sept ans dans des conditions précaires. Le 4 août 2020, elles ont provoqué l’une des plus puissantes explosions non nucléaires jamais enregistrées, dévastant la capitale libanaise. Le bilan est lourd : plus de 235 morts, 6 500 blessés et des dizaines de milliers de bâtiments endommagés.

Depuis la catastrophe, la procédure judiciaire au Liban est paralysée par des pressions politiques, des révocations successives de magistrats et l’ingérence du Hezbollah. Le juge Tarek Bitar, chargé du dossier, n’a pu reprendre ses investigations qu’au début de cette année, après un gel de près de deux ans.

Son retour a coïncidé avec un contexte politique bouleversé : affaiblissement du Hezbollah, changement de gouvernement et volonté affichée des nouvelles autorités de relancer l’État de droit.

Le tribunal de Sofia a validé la détention provisoire d’Igor Grachushkin pour une durée maximale de 40 jours. Le Liban dispose de ce délai pour déposer une demande officielle d’extradition. Cette arrestation, qui intervient quatre ans après la tragédie, pourrait constituer un tournant judiciaire dans une enquête souvent décrite comme « étouffée » et remettre sous pression la justice libanaise, accusée d’inaction.