Le Hezbollah adapte sa stratégie militaire et revient à ses méthodes de guérilla dans le sud du Liban, alors que le mouvement terroriste se prépare à une possible offensive terrestre d’Israël et à un conflit prolongé. C’est ce qu’indiquent plusieurs sources libanaises proches des activités militaires du groupe, citées par Reuters.

Selon ces sources, les terroristes du Hezbollah opèrent désormais en petites unités dispersées, une tactique classique de la guérilla destinée à compliquer la tâche de l’armée israélienne. Le mouvement soutenu par l’Iran limiterait également l’usage des appareils de communication, afin d’éviter toute interception par les services de renseignement israéliens.

Les terroristes utiliseraient aussi de manière plus parcimonieuse leurs missiles antichars, considérés comme des armes clés pour freiner une progression terrestre de l’armée israélienne.

Une grande partie des combats s’est concentrée jusqu’à présent autour de la ville de Khiyam, située près de la jonction entre les frontières du Liban, d’Israël et de la Syrie. Cette zone est considérée par le Hezbollah comme l’un des points possibles d’une future invasion terrestre israélienne.

D’après les mêmes sources, les calculs stratégiques du Hezbollah reposent en grande partie sur l’hypothèse que la direction iranienne survivra à la guerre actuelle avec Israël. Dans ce scénario, le mouvement s’attendrait à un cessez-le-feu régional dont il ferait partie.

Un responsable sécuritaire israélien a toutefois indiqué qu’aucun signe de désescalade n’était observable du côté du Hezbollah. Au contraire, malgré l’élimination de plusieurs commandants de haut rang par Israël, l’organisation semble parvenir à stabiliser sa chaîne de commandement.

Selon deux sources libanaises, le Hezbollah aurait même désigné jusqu’à quatre adjoints pour chaque commandant afin d’assurer la continuité des opérations en cas de pertes.

Par ailleurs, les combattants d’élite de l’unité Radwan Force, qui s’étaient retirés du sud du Liban après le cessez-le-feu de 2024, auraient récemment redéployé leurs forces dans la région, renforçant ainsi la préparation du mouvement face à un éventuel affrontement majeur avec Israël.