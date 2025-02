Face au blocus syrien, l'Iran tente une nouvelle route aérienne pour financer le Hezbollah

Les Iraniens déploient d'importants efforts pour aider à la reconstruction du Hezbollah au Liban et tentent d'acheminer directement des armes vers Beyrouth. Cette nouvelle stratégie intervient dans le contexte du changement de régime en Syrie, où le nouveau pouvoir empêche le transfert de fonds et d'armements vers l'organisation terroriste. Tsahal a identifié une nouvelle route qui, bien que n'étant pas utilisée pour le transfert d'armes, sert à l'acheminement de fonds. Le porte-parole de Tsahal en langue arabe, le colonel Avichay Adraee, a lancé un avertissement à l'Iran : "Tsahal n'autorisera pas le renforcement du Hezbollah et utilisera tous les moyens à sa disposition pour faire respecter les accords de cessez-le-feu pour la sécurité des citoyens israéliens."

Dans son communiqué, le porte-parole a révélé que "ces dernières semaines, la Force Qods iranienne et le Hezbollah exploitent l'aéroport de Beyrouth via des vols civils et tentent de faire passer des fonds destinés au renforcement de l'organisation terroriste pour mener des actions contre Israël."

Israël a choisi de révéler qu'elle dispose d'informations sur ces tentatives de transferts de fonds pour éviter des frappes, préférant adresser un message direct aux Iraniens. Ces derniers temps, des avions des Gardiens de la révolution ont tenté d'atterrir à Beyrouth mais ont fait demi-tour suite aux avertissements israéliens.

Le colonel Adraee a précisé que "Tsahal est en contact avec le mécanisme de surveillance de l'application du cessez-le-feu et transmet régulièrement des informations pertinentes pour contrecarrer ces transferts. Malgré les efforts déployés, nous estimons qu'une partie des transferts de fonds a été effectuée."