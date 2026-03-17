Face aux frappes iraniennes, des pays du Golfe s’appuient discrètement sur l’expertise israélienne

Alors que les tensions régionales s’intensifient, plusieurs États du Golfe auraient recours à l’expertise israélienne pour faire face aux attaques de missiles et de drones iraniens. C’est ce qu’a affirmé l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, évoquant une coopération sécuritaire en cours, sans toutefois en préciser les contours.

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Dans une vidéo publiée mardi, le diplomate a indiqué qu’Israël avait proposé son assistance à tous les pays de la région confrontés aux frappes iraniennes, évoquant plus de 2 000 missiles et drones tirés récemment. "Certains bénéficient déjà de notre expertise", a-t-il assuré, soulignant les capacités israéliennes en matière d’interception et de défense aérienne. Selon lui, l’Iran cible indistinctement des infrastructures civiles telles que des centres commerciaux, des aéroports ou encore des zones résidentielles.

Sur le terrain, plusieurs pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, subissent les effets directs ou indirects de ces attaques. Mais malgré la pression croissante, ces États restent prudents et évitent toute implication militaire ouverte contre Téhéran. D’après des sources régionales, cette retenue s’explique notamment par les incertitudes entourant l’issue du conflit.

"Il y a encore beaucoup d’inconnues sur la manière dont cette guerre se terminera", confie un responsable du Golfe. "Il est possible que le régime iranien reste en place, ce qui nous obligerait à continuer à entretenir des relations avec lui." Cette perspective incite les pays concernés à privilégier une coopération discrète, plutôt qu’un engagement public susceptible de compromettre leurs intérêts à long terme.

Si les déclarations de Yechiel Leiter suggèrent un rapprochement sécuritaire inédit entre Israël et certains États arabes, celui-ci reste pour l’heure largement officieux. Aucune indication n’a été donnée sur l’ampleur de cette collaboration ni sur une éventuelle officialisation dans les prochains jours.