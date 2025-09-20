Face aux sanctions, le président iranien promet de ne jamais céder

Articles recommandés -

Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé samedi que l’Iran résisterait à toute nouvelle vague de sanctions, réimposées à la suite de la décision du Conseil de sécurité de l’ONU de ne pas les lever de manière permanente. Cette mesure découle du mécanisme dit de « snapback », déclenché par le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, qui accusent Téhéran de ne pas respecter l’accord nucléaire de 2015 destiné à empêcher la République islamique de se doter de l’arme atomique.

« À travers ce snapback, ils bloquent la route, mais ce sont les esprits et les idées qui ouvrent ou construisent la route », a déclaré Pezeshkian dans une allocution diffusée par la télévision d’État. « Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils peuvent frapper nos installations nucléaires de Natanz ou Fordo, mais ils oublient que ce sont des hommes qui les ont bâties et qui les reconstruiront. »

Le président iranien a également assuré que son pays « ne se soumettra jamais face à des exigences excessives » et qu’il disposait de la « force nécessaire pour changer la situation ». La réimposition de ces sanctions intervient après une attaque conjointe des États-Unis et d’Israël, en juin, contre plusieurs infrastructures nucléaires iraniennes. Téhéran continue de nier toute ambition militaire dans son programme nucléaire, affirmant qu’il reste à des fins purement civiles.