Feux d'artifice à Ramallah, bombes à Gaza : le nouveau centre commercial qui divise les Palestiniens

Un contraste saisissant divise plus que jamais les Territoires palestiniens. Alors que Gaza est réduite en ruines, Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Judée-Samarie, vient d'inaugurer un centre commercial flambant neuf dans une ambiance festive qui a choqué de nombreux Palestiniens. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux : feux d'artifice, spectacles, foule dansante... Une célébration qui semble appartenir à un autre monde que celui des deux millions de Gazaouis.

"Un problème de timing" selon l'analyste palestinien

Interrogé sur le plateau du Prime d'i24NEWS, Mohammad Najib, analyste sécuritaire palestinien, reconnaît le profond malaise créé par cet événement : "Du point de vue des gens dans la bande de Gaza, l'ouverture de ce centre commercial à Ramallah avec des feux d'artifice alors que les Gazaouis souffrent quotidiennement des bombardements montre une déconnexion entre les deux territoires." Pour l'expert, il ne s'agit pas tant de remettre en question le développement économique en Judée-Samarie que de critiquer le moment choisi : "C'est effectivement un problème de timing."

Une fracture qui dépasse la simple division politique

Cette inauguration controversée met en lumière un fossé qui se creuse depuis des années entre Gaza, sous contrôle du Hamas, et la Judée-Samarie, administrée par l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. "Les Gazaouis pensent que l'Autorité palestinienne les ignore, eux les deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza," explique Mohammad Najib. "On est passé à côté de l'occasion d'utiliser cet événement comme un événement pour exprimer la solidarité avec la population de Gaza." Cette déconnexion, selon l'analyste, révèle une fracture plus profonde : "L'ouverture de ce centre commercial montre qu'il y a un écart, une division pas seulement politique mais aussi culturelle et sociétale entre les deux territoires." Mohammad Najib souligne que personne ne s'oppose à ce que "la vie continue" en Judée-Samarie malgré le conflit, mais il critique le manque de sensibilité des autorités : "Il faut faire preuve de sensibilité et là aussi l'Autorité palestinienne subit des attaques pour son manque de sensibilité." Des alternatives plus appropriées auraient pu être envisagées selon lui : "Cet événement, on aurait pu récolter de l'argent pour les hôpitaux de Gaza ou faire au moins une déclaration de solidarité."

Une double crise économique

Cette controverse survient dans un contexte économique déjà tendu. L'analyste rappelle que "l'Autorité ignore aussi la crise économique pour ces centaines de milliers de Palestiniens qui travaillaient en Israël" et qui ne peuvent plus s'y rendre depuis le début du conflit. "Cela a eu des conséquences très sérieuses, c'est un défi important pour l'économie palestinienne," précise-t-il, ajoutant que "l'ouverture d'un tel centre commercial, c'est aussi quelque chose qui a pu blesser des travailleurs palestiniens qui n'ont absolument pas les moyens d'accéder à ces produits." Malgré ces critiques, le centre commercial a attiré "des milliers de personnes qui ont célébré le Ramadan en allant dans ce centre commercial," rappelle Mohammad Najib.

L'image de ces deux territoires palestiniens évoluant à des vitesses radicalement différentes ne fait que renforcer les doutes sur la possibilité d'un futur État palestinien unifié, alors même que la question de "l'après-Gaza" se pose dans les chancelleries internationales.