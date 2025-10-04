Flottille pour Gaza : l’eurodéputée LFI Emma Fourreau entame une grève de la faim

Emma Fourreau, eurodéputée LFI de 26 ans, a entamé une grève de la faim après l’interception de la flottille internationale d’aide pour Gaza, a annoncé son équipe sur X, rapporte Le Figaro.

Selon ce communiqué, la jeune élue, qui se trouvait à bord du navire Alma, a décidé ce geste « en solidarité avec le peuple palestinien affamé par Israël ». Son équipe affirme par ailleurs qu’elle a été « arrêtée illégalement » par les forces israéliennes en eaux internationales — allégation à laquelle l’armée n’a pas réagi dans l’immédiat.

Tous les bateaux de la flottille ont été interceptés par l’État hébreu. Emma Fourreau et son assistant parlementaire ont été transférés au centre de détention de Ketziot, dans le désert du Néguev, selon les informations relayées par Le Figaro.

Ce n’est pas la première confrontation de l’élue avec l’armée israélienne en mer : en juillet dernier, elle avait déjà embarqué sur le Handala, un autre bateau d’aide, et avait été arrêtée puis expulsée après trois jours de détention.