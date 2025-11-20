Force internationale à Gaza : seuls des soldats musulmans pourront désarmer le Hamas, selon des diplomates occidentaux

Quelques jours après l’adoption de la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l’ONU, l’architecture de la future Force internationale de stabilisation (ISF) reste floue. Aucun pays n’a encore officiellement confirmé sa participation, et déjà, des diplomates occidentaux affichent leurs réserves sur un engagement direct de leurs troupes au sol dans la bande de Gaza.

Selon une source diplomatique occidentale citée par i24NEWS en anglais, l’idée de déployer des soldats occidentaux « n’est pas réaliste », car ils pourraient être particulièrement exposés à des attaques ou à une utilisation disproportionnée de la force contre eux.

La même source affirme que seuls des soldats issus de pays musulmans seraient en mesure d’opérer sur le terrain pour désarmer le Hamas, en réduisant les risques d’escalade ou de confrontation directe. Les pays occidentaux, pour leur part, pourraient contribuer à la formation des forces de police palestiniennes et à la fourniture d’aide humanitaire, mais sans présence militaire active dans Gaza.

La résolution 2803 conditionne par ailleurs tout processus crédible vers l’autodétermination palestinienne à une réforme profonde de l’Autorité palestinienne (AP). Mais les diplomates se montrent sceptiques : selon eux, les changements attendus dans les programmes scolaires et les manuels éducatifs n’ont pas été mis en œuvre, et l’AP ne semble pas prête à engager les transformations exigées.

Concernant le désarmement du Hamas, la source reconnaît que « la tâche sera difficile », mais assure qu’elle reste possible, à condition que les pays susceptibles de participer définissent un cadre d’action clair, cohérent et soutenu politiquement.

La mise en place de l’ISF apparaît ainsi comme un chantier délicat, mêlant considérations sécuritaires, politiques et diplomatiques, dans un contexte régional toujours volatile.