Frappe à Damas : Tsahal confirme que le bâtiment visé abritait la Force Qods, l'Iran promet des représailles

Dans une interview à CNN en forme de revendication, le porte-parole de Tsahal a évoqué la frappe à Damas menée lundi et imputée à Israël, au cours de laquelle sept membres de la Force Qods - l'unité d'élite des Gardiens de la révolution - ont été tués. Parmi eux, le haut gradé Reza Zahadi, commandant de l'organisation en Syrie et au Liban, qui a dirigé toute l’opération de contrebande d’armes de la Syrie vers le Liban.

"D'après nos renseignements, l'attaque à Damas a touché une structure qui n'est pas une ambassade ou un consulat, mais une structure militaire de la Force Qods", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, soulignant qu'au cours des six derniers mois, l'Iran avait entraîné la région vers l'escalade. "Il en est le principal acteur via ses proxys au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen", a ajouté le porte-parole dans une justification à peine voilée de l'attaque. Le bâtiment visé était apparemment adjacent à l'ambassade iranienne.

La frappe a également tué le chef d'état-major des Gardiens de la révolution iraniens en Syrie et au Liban, Hossein Amir Allah, ainsi que le directeur du bureau de Zahedi et deux de ses conseillers. L'Iran a vivement réagi à cette attaque, son ambassadeur en Syrie promettant "une réponse ferme à ces assassinats". Mardi matin, le président iranien Raissi a lui-même averti que "l'attaque israélienne ne resterait pas sans réponse".

Selon les déclarations au New York Times d'un membre des Gardiens de la révolution, la frappe visait une "réunion secrète" qui avait lieu entre de hauts responsables des renseignements iraniens de la Force Al-Qods et du Jihad islamique palestinien pour s'entretenir de la guerre à Gaza.