Frappe américaine au Yémen : cinq membres d'Al-Qaïda éliminés

Cinq membres d'Al-Qaïda ont été éliminés dans une frappe attribuée aux États-Unis vendredi soir dans le sud du Yémen, ont indiqué samedi deux sources sécuritaires yéménites à l'AFP.

La frappe s'est produite dans la province d'Abyan, limitrophe d'Aden où siège le gouvernement yéménite reconnu internationalement. "Les résidents de la zone nous ont informés de la frappe américaine... cinq membres d'Al-Qaïda ont été éliminés", a déclaré une source sécuritaire locale.

Une seconde source a précisé que la frappe avait visé la zone montagneuse de Khabar Al-Maraqsha, connue pour être utilisée par l'organisation terroriste. Bien que l'identité des victimes n'ait pas été confirmée, l'un des chefs locaux d'Al-Qaïda figurerait parmi les morts.

Washington considérait autrefois Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) comme la branche la plus dangereuse du réseau terroriste. Née en 2009 de la fusion des branches yéménite et saoudienne d'Al-Qaïda, l'organisation s'est développée dans le chaos de la guerre civile qui déchire le Yémen depuis 2015, opposant les rebelles houthis soutenus par l'Iran à une coalition menée par l'Arabie saoudite.

Cette frappe intervient alors que les États-Unis ont conclu début mai un cessez-le-feu avec les Houthis, qui contrôlent de vastes portions du territoire yéménite depuis plus d'une décennie. Les rebelles avaient commencé à cibler le trafic maritime en mer Rouge en novembre 2023, peu après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, provoquant des frappes américaines et britanniques à partir de janvier 2024.

Le conflit yéménite a causé des centaines de milliers de morts et déclenché l'une des pires crises humanitaires au monde, même si les combats ont significativement diminué depuis une trêve négociée par l'ONU en 2022.