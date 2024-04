Elimination de responsables iraniens en Syrie : Téhéran suspecte l'implication de factions locales (Bloomberg)

Selon des révélations de la chaîne Bloomberg, l'attaque attribuée à Israël contre le consulat iranien en Syrie aurait décimé toute la hiérarchie de commandement responsable des activités des Gardiens de la Révolution en Syrie et au Liban. D'après le rapport, "ces officiers supérieurs étaient essentiels pour les activités du Hezbollah dans la région." Les informations indiquent que le général Mohammad Reza Zahedi et son adjoint Mohammad Hadi Rahimi, ainsi que d'autres officiers tués, étaient convaincus que le bâtiment du consulat, situé à côté de l'ambassade, était "le plus sûr" de Damas et qu'Israël n'oserait pas l'attaquer. Peu avant la frappe, les hauts responsables des Gardiens de la Révolution en Syrie s'étaient réunis au deuxième étage du consulat et avaient décidé d'y rester.

Cette attaque a poussé l'Iran, pour la première fois, à riposter directement contre Israël. Immédiatement après, Téhéran a commencé à soupçonner l'implication de groupes syriens dans plusieurs assassinats de membres des Gardiens de la Révolution dans le pays ces dernières années. Selon un transfuge syrien opposé au régime Assad, qui affirme avoir parlé à un responsable iranien, les soupçons de l'Iran s'interrogent sur la mort de 18 commandants assassinés en peu de temps lors d'attaques attribuées à Israël.

Une enquête conjointe irano-syrienne avait d'abord été lancée après l'assassinat de Raza Musawi en Syrie en décembre 2023, pour tenter d'identifier une éventuelle faille de sécurité. Mais l'Iran avait ensuite décidé de mener une investigation indépendante avec le Hezbollah, craignant une ingérence des services de renseignement syriens. Cette enquête avait conclu que les failles ayant permis l'assassinat de Musawi en 2023 bénéficiaient déjà d'une couverture politique et sécuritaire de haut niveau, et qu'il était peu probable que le président syrien Bachar al-Assad n'en ait pas eu connaissance.

Le transfuge a ajouté que les soupçons de Téhéran ont été renforcés par le fait que les membres du Hezbollah assassinés dans le pays étaient liés aux services de sécurité syriens, et que leur élimination n'avait été possible que grâce à de l'espionnage utilisant des technologies avancées.