Frappes à Doha : le Qatar envisage de poursuivre Israël devant la CPI

Le Qatar examine la possibilité d'engager des poursuites judiciaires contre Israël devant la Cour pénale internationale (CPI), suite à l'attaque menée contre des dirigeants du Hamas dans la capitale qatarie, ont annoncé mercredi des responsables de l'émirat.

Le ministre qatari Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi s'est entretenu mercredi avec le procureur adjoint de la CPI, Nazhat Khan, lors de deux réunions consacrées aux modalités d'éventuelles poursuites contre l'État hébreu. Al-Khulaifi, qui dirige l'équipe juridique qatarie, dénonce une "agression contre l'État du Qatar".

"J'ai réaffirmé l'engagement du Qatar à soutenir la voie de la justice internationale et à garantir que ceux qui ont commis des crimes soient tenus responsables", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cette action israélienne au Qatar, qui apparaît désormais comme un échec sur le plan opérationnel, a provoqué une crise diplomatique majeure qui pourrait remettre définitivement en cause le rôle central de Doha dans les négociations pour la libération des otages.