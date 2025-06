Frappes israéliennes : l'Iran coupe Internet pour prévenir des soulèvements

Le ministère iranien des Communications a annoncé vendredi l'imposition d'une restriction temporaire sur les services Internet dans tout le pays. Cette mesure vise à empêcher l'organisation de manifestations par les opposants au régime, qui tentent de mobiliser la population pour descendre dans la rue après les frappes israéliennes massives. Cette coupure d'Internet intervient dans le sillage de l'offensive israélienne la plus importante jamais menée contre l'Iran. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée de l'air israélienne a frappé simultanément des installations nucléaires, notamment le site d'enrichissement de Natanz, ainsi que des bases militaires et des commandants des Gardiens de la révolution. Les autorités iraniennes ont confirmé au moins 78 morts à Téhéran et la destruction de l'aéroport de Tabriz.

Cette restriction numérique s'inscrit dans un contexte de tensions sociales croissantes en Iran. Depuis plusieurs semaines, le pays connaît une vague de protestations défiant ouvertement le régime des ayatollahs. Le 11 juin, lors d'une visite du président Masoud Pezeshkian dans la province d'Ilam, des jeunes manifestants ont scandé "Pezeshkian, dégage d'Ilam" et "Mort à Khamenei".

Les manifestations touchent également les questions économiques et sociales. Ces dernières semaines, des enseignants ont protesté contre le non-paiement de leurs salaires, des retraités ont manifesté pour réclamer une revalorisation de leurs pensions face à l’inflation galopante, et des ouvriers du secteur pétrochimique ont lancé des grèves dénonçant des conditions de travail dangereuses et des contrats précaires. À Ispahan, des agriculteurs ont occupé des espaces publics pour réclamer un accès équitable à l’eau, tandis que des étudiants ont multiplié les rassemblements contre le coût de la vie et la répression universitaire.

Le régime réprime systématiquement ces mouvements par la force, utilisant gaz lacrymogènes et matraques contre les civils désarmés. Le mouvement "Mardi contre les exécutions" en est à sa 72e semaine, avec des rassemblements dans de nombreuses villes réclamant l'abolition des condamnations à mort. Cette diversité des protestations révèle un mécontentement national généralisé contre un régime de plus en plus isolé et dépendant de la violence pour maintenir son pouvoir.