Frappes sur Téhéran : les autorités conseillent aux habitants le métro faute d'abris anti-aériens

Les autorités iraniennes font face à une grave pénurie d'abris anti-aériens alors que les bombardements israéliens s'intensifient sur le territoire. Mehdi Chamran, membre du conseil municipal de Téhéran, a publiquement reconnu ce manque d'infrastructures de protection dans la capitale et d'autres villes du pays. "Il faut utiliser ce qui est disponible en cas de besoin", a déclaré Chamran, dirigeant les habitants vers les tunnels du métro de Téhéran pour se protéger des bombardements "car ils sont profonds". La porte-parole gouvernementale Fatma Mohajerani a confirmé ces instructions, précisant que les citoyens pouvaient se réfugier "dans les mosquées, les écoles et aussi dans le métro".

Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a tenté de justifier la position iranienne en accusant Israël et Washington de saboter les négociations nucléaires. "Nous avons mené cinq rounds indirects et devions présenter notre plan lors du sixième round. Israël ne veut pas d'accord nucléaire et ne veut pas de diplomatie", a-t-il affirmé.

Dans ce climat de tensions, la municipalité de Téhéran a approuvé le renommage d'une rue en l'honneur de Hassan Nasrallah, le défunt chef du Hezbollah éliminé par Israël. Malgré l'interdiction officielle des vols civils, des témoins rapportent avoir observé des avions décollant de l'aéroport Mehrabad. Un habitant s'est interrogé sur l'identité des passagers et la destination de ces appareils. Les médias d'État justifient ces mouvements par le transfert des avions vers "des lieux sûrs, hors de portée israélienne".