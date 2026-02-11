Frontière égyptienne : l’armée israélienne déploie troupes et aéronefs après l’approche de pick-up

L’armée israélienne a dépêché des troupes et des moyens aériens vers la frontière avec l’Égypte, près de la localité israélienne de Shlomit, après que plusieurs pick-up blancs ont été aperçus s’approchant de la zone côté égyptien.

Selon des sources militaires, Tsahal a contacté l’armée égyptienne afin qu’elle disperse le rassemblement. La présence de ces véhicules a suscité l’inquiétude parmi les habitants israéliens, les pick-up blancs étant associés à l’attaque du 7 octobre, lorsque le Hamas les avait utilisés pour franchir la frontière.

L’armée précise qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé : des pick-up ont déjà été observés ces derniers jours du côté égyptien. Toutefois, les autorités militaires assurent qu’aucune menace ne pèse sur les résidents israéliens.

Des responsables militaires ont indiqué au conseil régional d’Eshkol que « ces événements ne sont pas inhabituels et qu’il n’existe aucune menace sécuritaire ». Le conseil régional a néanmoins informé les habitants avoir demandé l’intervention des autorités militaires et gouvernementales afin d’éloigner les rassemblements de la frontière et de renforcer la vigilance dans la zone.

Tsahal insiste sur le fait que les personnes rassemblées côté égyptien sont « des civils non armés en territoire souverain égyptien ».

« L’armée surveille les développements dans la zone frontalière et se prépare en conséquence, selon les besoins opérationnels et les évaluations sécuritaires », a ajouté l’armée dans un communiqué.