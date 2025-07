Gaza : 71 camions d’aide humanitaire par jour en moyenne depuis mai 2025

Articles recommandés -

Depuis le 19 mai 2025, sur directive des autorités israéliennes, l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza a repris via deux canaux principaux Le premier concerne les centres de distribution gérés par une entreprise américaine, qui fournissent des rations alimentaires hebdomadaires aux familles via des organisations internationales. Le second, un « complément d’aide », inclut des matières premières pour les boulangeries et cuisines locales, en collaboration avec l’ONU. En moyenne, 71 camions entrent quotidiennement dans Gaza, totalisant près de 4 500 camions depuis mai, transportant des denrées alimentaires, de la farine, des aliments pour bébés et du matériel médical, dont 2 500 tonnes de nourriture infantile. Environ 1,5 million de rations hebdomadaires ont été distribuées via quatre centres.

Malgré les accusations relayées par les médias internationaux et les réseaux sociaux, Israël affirme ne pas limiter le nombre de camions d’aide. Des mesures ont été prises pour stabiliser la situation humanitaire, comme l’ouverture du passage de Zikim, l’utilisation des voies égyptienne et jordanienne, et l’adaptation des capacités d’inspection. Cependant, environ 950 camions attendent d’être collectés côté palestinien aux passages de Kerem Shalom et Zikim, en raison de retards imputés aux organisations internationales. Ces lenteurs entravent la continuité de l’aide et affectent la sécurité alimentaire des habitants. Israël accuse le Hamas de propager un discours mensonger sur la crise humanitaire pour faire pression dans les négociations sur les otages, en créant le chaos dans les centres de distribution et en attaquant les chauffeurs, sapant ainsi un mécanisme qui nuit à son influence.