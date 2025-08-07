Gaza : comment le Hamas maintient un système de paiement secret pour ses agents

Articles recommandés -

Malgré près de deux ans de guerre contre Israël, le Hamas a réussi à maintenir un système de paiement clandestin basé sur les espèces pour continuer à verser des salaires à ses membres, révèle un reportage de la BBC publié mercredi.

Selon l'enquête, l'organisation terroriste aurait distribué environ 7 millions de dollars à environ 30 000 de ses membres depuis le début du conflit. Trois habitants de Gaza interrogés par la BBC ont confirmé avoir chacun reçu près de 300 dollars la semaine dernière, dans le cadre d'un système de rémunération qui s'étend à des dizaines de milliers d'agents.

Ces paiements représentent un peu plus de 20% du salaire d'avant-guerre, versés toutes les dix semaines environ. Le processus de distribution relève d'une logistique sophistiquée : les bénéficiaires reçoivent des messages cryptés sur leurs téléphones ou ceux de leurs conjoints, les dirigeant vers un lieu précis à une heure donnée pour "rencontrer un ami pour le thé".

Au point de rendez-vous, un homme ou parfois une femme s'approche discrètement de l'employé, lui remet une enveloppe fermée contenant l'argent, puis disparaît sans autre interaction.

Cette révélation contraste avec les informations rapportées en avril dernier par i24NEWS, qui faisait état de graves difficultés financières au sein du Hamas. L'organisation terroriste peinait alors à payer ses militants, provoquant des dizaines, voire des centaines de démissions parmi eux. Pour compenser ces départs, la branche militaire du Hamas avait dû prendre le contrôle des bureaux civils dysfonctionnels.

Ce système de paiement témoigne de la capacité d'adaptation du Hamas face aux pressions économiques et militaires, tout en soulevant des questions sur les sources de financement de l'organisation dans un territoire assiégé.