Gaza : des employés de l'UNRWA accusés d’exploiter sexuellement des femmes en échange d’aide

Plusieurs femmes de Gaza ont affirmé avoir été victimes d’abus sexuels de la part d’hommes palestiniens liés à la distribution de l’aide humanitaire, dont des travailleurs de l’UNRWA, rapporte l’Associated Press (AP). Six d’entre elles ont accepté de témoigner sous couvert d’anonymat, redoutant des représailles de la part des auteurs présumés ou de leur entourage.

Une veuve de 35 ans a raconté avoir donné son numéro de téléphone à un employé de l’UNRWA, dans l’espoir de recevoir de l’aide. Les appels se sont rapidement transformés en conversations obscènes, au cours desquelles l’homme lui a demandé des détails intimes et lui a proposé des relations sexuelles. Après son refus, elle affirme ne plus jamais avoir obtenu d’assistance. Sa plainte déposée auprès de l’agence onusienne n’aurait pas été instruite, faute d’enregistrement téléphonique, une exigence pourtant contraire à la politique officielle de l’organisation, qui affirme avoir une tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement.

D’autres témoignages décrivent des situations encore plus graves. Une femme de 38 ans raconte qu’un homme, se présentant comme lié à une agence d’aide, l’a conduite dans un appartement vide au lieu d’un bureau. Il lui aurait demandé d’ôter son voile et ne l’aurait laissée partir qu’après une relation sexuelle sous contrainte. Quelques semaines plus tard, elle a obtenu un contrat de six mois avec l’UNRWA.

Des mères de famille affirment également avoir été harcelées par des responsables de refuges ou de centres de distribution, qui conditionnaient nourriture, médicaments ou hébergement à des faveurs sexuelles ou même à un mariage forcé. L’une d’elles confie s’être sentie "totalement humiliée" : "Je devais demander de l’aide pour mes enfants. Si je ne le faisais pas, qui le ferait ?"

Selon des psychologues locaux interrogés par l’AP, des dizaines de femmes ont signalé des cas d’exploitation sexuelle, certaines étant tombées enceintes à la suite de ces abus. Le réseau PSEA, auquel appartient l’UNRWA, indique avoir reçu 18 allégations de ce type rien qu’en 2024 dans la bande de Gaza.

Ces révélations font écho à un rapport du Global Protection Cluster publié en juin 2024, dénonçant violences, exploitation, trafic et prostitution forcée dans le cadre de l’aide humanitaire à Gaza. "Les crises humanitaires rendent les femmes particulièrement vulnérables", rappelle Heather Barr, de Human Rights Watch.