Gaza: des militaires français intégrés à la mission internationale de coordination en Israël

Trois militaires français, dont un colonel, ont récemment rejoint le centre de coordination civile et militaire mis en place par les États-Unis à Kiryat Gat, dans le sud d’Israël, à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza. Ce centre, encore en construction, rassemble déjà quelque 200 soldats américains ainsi que des contingents britanniques, allemands, canadiens, australiens et chypriotes.

La mission, opérationnelle depuis une semaine, vise à préparer la phase post-conflit dans la bande de Gaza et à coordonner les efforts humanitaires, sécuritaires et logistiques sous supervision américaine. Selon Paris, cette présence française répond à un double objectif : soutenir l’initiative américaine et se positionner pour une éventuelle participation à la force de stabilisation internationale envisagée dans le cadre du plan Trump pour l’après-guerre.

Toutefois, la France insiste sur le fait que toute implication devra se faire sous mandat de l’ONU, et sans déploiement de troupes françaises au sol à Gaza.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a visité vendredi le centre de Kiryat Gat pour affiner la mise en œuvre du plan de 20 points présenté par Washington.