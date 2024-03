Gaza : des ministres de cinq pays arabes rencontrent un responsable palestinien au Caire

Les ministres des gouvernements de cinq pays arabes se sont réunis jeudi au Caire avec un responsable palestinien pour discuter de la guerre de Gaza, a déclaré le ministère égyptien des affaires étrangères, avant des entretiens avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Dans une déclaration commune publiée par le ministère égyptien des affaires étrangères, les ministres ont appelé à "un cessez-le-feu complet et immédiat" et à "l'ouverture de tous les points de passage entre Israël et la bande de Gaza".

Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Jordanie, ainsi que le ministre émirati de la Coopération internationale et le ministre des Affaires civiles de l'Autorité palestinienne ont participé à la réunion, a indiqué le ministère. Les responsables ont également réitéré leur "rejet de toute tentative de déplacer les Palestiniens de leurs terres", alors qu'une invasion terrestre israélienne imminente de Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, suscite des craintes pour les 1,5 million de Palestiniens, pour la plupart déplacés, qui s'abritent dans la ville.

Plus tard dans la journée de jeudi, les ministres s'entretiendront avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite en Égypte dans le cadre de sa sixième tournée dans la région, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.