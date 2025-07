Gaza : des vidéos choquantes révèlent les exactions brutales du Hamas contre les civils

Articles recommandés -

Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Ghassan Alian, a publié ce jeudi une série de documents via le compte X en anglais. Ces vidéos, circulant sur les réseaux sociaux à Gaza, montrent des membres armés du Hamas brutalisant, frappant et même tirant sur des civils dans des ruelles sombres. Ces actes de violence visent à réprimer les habitants accusés de troubler l’ordre imposé par l’organisation terroriste.

Dans une déclaration, le général Alian dénonce : « Habitants de Gaza, les abus sauvages du Hamas piétinent et massacrent vos vies. Ces scènes d’horreur, destinées à semer la peur, sont des outils de brutalité pour maintenir le pouvoir et la survie de cette organisation terroriste. Le Hamas n’hésite pas à user de moyens cruels et cyniques contre sa propre population pour préserver son emprise, prenant les habitants en otage. »