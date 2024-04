Gaza : l'Arabie saoudite accueille de hauts diplomates arabes et européens

De hauts diplomates arabes et européens devraient commencer à arriver dans la capitale saoudienne ce week-end pour participer à un sommet économique et à des réunions sur la guerre à Gaza.

La réunion spéciale de deux jours du Forum économique mondial, qui doit débuter dimanche à Riyad, prévoit dans son programme officiel des interventions des ministres des Affaires étrangères saoudien, jordanien, égyptien et turc.

Lundi, une session consacrée à Gaza devrait réunir le nouveau Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammed Mustafa, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et Sigrid Kaag, coordinatrice de l'aide des Nations unies pour Gaza.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Sejourné, fait partie des responsables européens qui se rendront dans la capitale saoudienne pendant le sommet pour discuter de la guerre, qui a éclaté avec l'attaque sans précédent du Hamas, le 7 octobre, contre le sud d'Israël. "Des discussions avec des homologues européens, américains et régionaux sur Gaza et la situation régionale sont prévues à Riyad", indique une source diplomatique. La ministre Allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, doit arriver lundi pour rencontrer des responsables, dont M. Kaag et le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a indiqué le porte-parole Sebastian Fischer.

"La visite aura pour but de travailler sur les nombreux points chauds de la crise au Moyen-Orient, sur la désescalade et sur les progrès vers un avenir pacifique", a déclaré M. Fischer lors d'une conférence de presse à Berlin vendredi. "Comme vous le savez tous, les États du Golfe ont également un rôle important à jouer à cet égard", a-t-il affirmé. Le Qatar, voisin de l'Arabie saoudite, accueille un bureau politique du Hamas et a servi de médiateur dans des pourparlers qui n'ont pas encore abouti à un cessez-le-feu durable et à la libération de nombreux otages capturés lors de l'attentat du 7 octobre. L'Arabie saoudite n'a jamais reconnu Israël, mais avant l'attaque du Hamas, l'administration du président américain Joe Biden espérait qu'elle le ferait dans le cadre d'un accord historique qui verrait également Riyad et Washington renforcer leur partenariat en matière de sécurité.