Gaza : la Turquie exclue des discussions sur une force internationale de maintien de la paix

La Turquie n’a pas été conviée à la réunion organisée mardi au Qatar sur la mise en place d’une force internationale de maintien de la paix à Gaza, selon une source citée par The Jerusalem Post. Cette rencontre, convoquée par le commandement central américain (CENTCOM), a réuni des représentants de 45 pays, mais Ankara en a été explicitement tenue à l’écart.

Israël continue en effet de faire savoir, de manière ferme, qu’il n’autorisera pas la participation de la Turquie à une éventuelle force internationale déployée dans la bande de Gaza. Cette position s’inscrit dans un contexte de relations extrêmement tendues entre Jérusalem et Ankara depuis le début de la guerre, le gouvernement turc ayant multiplié les critiques virulentes contre Israël et affiché un soutien politique marqué aux Palestiniens.

Selon les informations du Jerusalem Post, la réunion au Qatar était qualifiée de simple « discussion de planification ». Elle ne devait pas rassembler de hauts responsables politiques ou militaires, et aucun cadre dirigeant du CENTCOM n’était attendu autour de la table. Aucune décision concrète n’était donc prévue à l’issue de ces échanges, présentés comme exploratoires.

Le projet de force internationale de stabilisation ou de maintien de la paix à Gaza reste à ce stade théorique. Israël a déjà posé plusieurs lignes rouges, notamment le refus de toute présence de pays jugés hostiles ou partiaux. La Turquie figure en bonne place parmi ces acteurs, aux côtés d’autres États avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques dégradées.