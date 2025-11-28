Gaza : le centre de coordination américain s’étend à 50 pays et intensifie son action humanitaire

Un mois après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle, le Centre de coordination civilo-militaire (CMCC), dirigé par les États-Unis, a franchi une étape majeure : il rassemble désormais des représentants de 50 pays partenaires et organisations internationales. Installé à Kiryat Gat, le CMCC est devenu le principal hub de coordination de l’aide destinée à la bande de Gaza.

Créé le 17 octobre, cinq jours après la signature par les dirigeants d’un plan américain visant à mettre fin définitivement à la guerre entre Israël et le Hamas, le centre est devenu pleinement opérationnel le 24 octobre, avec l’arrivée de délégations internationales.

« C’est une occasion historique d’instaurer une paix durable au Moyen-Orient », a déclaré l’amiral Brad Cooper, chef du Commandement central américain, saluant « l’engagement essentiel » des partenaires.

https://x.com/i/web/status/1994398564395397367 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La semaine dernière, en coordination avec l’unité israélienne COGAT, le CMCC a permis l’entrée de techniciens à Gaza pour réparer un câble de fibre optique stratégique, rétablissant l’intégralité de la connectivité internet dans le territoire.

Depuis cinq semaines, le centre a également facilité l’acheminement de plus de 24 000 camions d’aide humanitaire et de marchandises, tout en travaillant à l’ouverture de nouveaux corridors logistiques. Parallèlement, plus de 1 500 civils gazaouis, binationaux ou nécessitant des soins, ont été évacués grâce à son action.

« En réunissant armées, civils, agences de l’ONU et ONG, le CMCC occupe une position unique pour garantir le succès de l’aide humanitaire », souligne l’ambassadeur Steven Fagin, qui codirige le centre avec le général Patrick Frank.

Les efforts se poursuivent pour préparer l’hiver et sécuriser les axes en éliminant les munitions non explosées.

Depuis son ouverture, le centre a reçu plus de 100 médias et responsables internationaux. Lors de sa visite inaugurale, le 24 octobre, le secrétaire d’État Marco Rubio a salué « une mission historique porteuse d’un réel optimisme ».