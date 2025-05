Gaza : le Hamas dénonce le mécanisme israélien de distribution d'aide comme un "piège"

Le Hamas a publié un communiqué virulent ce mardi soir condamnant le système alternatif de distribution d'aide humanitaire mis en place par Israël, qu'il qualifie de "mécanisme douteux" servant à "imposer un contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza sous couvert d'aide".

L'organisation terroriste décrit des "scènes de milliers de nos compatriotes se précipitant vers le centre désigné pour le mécanisme de distribution d'aide de l'occupation israélienne, accompagnées de tirs à balles réelles sur des civils affluant vers le centre de distribution sous la pression de la faim et du siège".

Ces incidents confirment selon le Hamas "l'échec de ce mécanisme douteux, qui est devenu un piège mettant en danger la vie des civils".

Un plan pour marginaliser l'ONU

Le mouvement terroriste islamiste accuse Israël d'avoir "spécifiquement conçu ce plan pour marginaliser le rôle des Nations Unies et de ses agences". L'objectif serait de "faire avancer les objectifs politiques et militaires de l'occupation, en contrôlant les individus plutôt qu'en les aidant", ce qui constitue selon le Hamas "une violation flagrante du droit humanitaire international".

Des "corridors humanitaires piégés"

Les "sites de distribution sécurisés" établis dans des zones tampons ne sont, selon le communiqué, "rien d'autre qu'un modèle forcé de 'corridors humanitaires' piégés, humiliant délibérément les personnes affectées et transformant l'aide en outil de chantage dans le cadre d'un plan systématique pour les affamer et les subjuguer".

Cette critique intervient alors qu'Israël maintient "l'interdiction totale continue de l'entrée d'aide par les passages officiels, en violation claire du droit international", dénonce l'organisation.

Appel à la communauté internationale

Le Hamas appelle "la communauté internationale, les Nations Unies, et les pays arabes et islamiques à prendre des mesures urgentes pour arrêter ce schéma dangereux et faire pression sur l'occupation pour qu'elle ouvre les passages et permette l'entrée d'aide par les Nations Unies et ses institutions humanitaires internationalement reconnues".