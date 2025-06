Gaza : le Hamas en survie face aux clans rebelles et au doute iranien

Articles recommandés -

Après vingt mois d'un conflit dévastateur, le Hamas traverse la période la plus critique de son histoire. Privé de la plupart de ses commandants militaires, de son réseau de tunnels et confronté à des défis internes inédits, l'organisation terroriste islamiste peine à maintenir son emprise sur Gaza face à une pression militaire israélienne implacable, a rapporté Reuters vendredi.

Un commandement décentralisé et affaibli

Les terroristes du Hamas opèrent désormais de manière autonome, avec pour seule consigne de résister le plus longtemps possible. Selon des sources proches de l'organisation, le mouvement a perdu sa structure de commandement centralisée et se limite à des attaques surprises limitées. L'armée israélienne estime avoir éliminé plus de 20 000 terroristes du Hamas et détruit des centaines de kilomètres de tunnels.

Malgré cette situation critique, le Hamas conserve une capacité de nuisance, comme l'a démontré l'attaque qui a coûté la vie à sept soldats israéliens mardi dernier dans le sud de Gaza. Mais les analystes soulignent que l'âge moyen de ses combattants ne cesse de diminuer, l'organisation recrutant parmi les centaines de milliers de jeunes hommes déplacés et sans emploi.

La menace des clans rebelles

Le défi le plus immédiat pour le Hamas vient de l'intérieur. Des clans locaux remettent en question son autorité, certains collaborant ouvertement avec Israël qui a admis armer des tribus opposées au mouvement terroriste. Cette fragmentation interne représente un danger existentiel pour une organisation habituée à contrôler étroitement le territoire gazaoui.

L'exemple le plus emblématique de cette rébellion est celui de Yasser Abu Shabab, un chef bédouin palestinien qui contrôle l'est de Rafah, zone actuellement sous contrôle israélien. Le Hamas a dépêché ses meilleurs combattants pour l'éliminer, l'accusant de collaboration et de préparation d'attaques contre l'organisation. Abu Shabab et son groupe tentent de créer une administration indépendante dans la région, organisant même l'entrée des convois humanitaires.

L'urgence d'un cessez-le-feu

Face à cette situation, le Hamas aurait désespérément besoin d'une trêve. Un cessez-le-feu permettrait non seulement de soulager la population gazaouie, de plus en plus critique envers l'organisation, mais aussi de mater les éléments rebelles et les pillards qui détournent l'aide humanitaire.

"Nous gardons la foi, mais en réalité, cela ne semble pas bien se présenter", confie une source proche du Hamas à Reuters. L'organisation reste déterminée à négocier et se dit prête à libérer tous les otages israéliens en une fois, mais refuse les conditions de Benjamin Netanyahou qui incluent le départ des dirigeants du Hamas de Gaza.

L'incertitude du soutien iranien

Les récentes frappes israéliennes contre l'Iran ajoutent une dimension d'incertitude supplémentaire. Téhéran a joué un rôle crucial dans le développement de la branche armée du Hamas, notamment dans sa capacité à tirer des missiles jusqu'au cœur d'Israël. La mort de Saeed Izadi, officier des Gardiens de la révolution responsable de la coordination avec le Hamas, illustre cette vulnérabilité.

Une source palestinienne proche du mouvement reconnaît que l'organisation évalue les risques d'une diminution du soutien iranien, s'attendant à un impact sur "la forme du financement et l'expertise que l'Iran apportait à la résistance".

Un avenir incertain

Vingt mois après l'attaque du 7 octobre 2023 qui avait fait 1 200 morts côté israélien et 253 otages, le Hamas n'est plus que l'ombre de lui-même, selon l'enquête menée par l'agence de presse. L'offensive israélienne en riposte a fait plus de 56 000 morts selon les autorités sanitaires gazaouies, et transformé une grande partie du territoire en décombres.

Pour l'analyste Yezid Sayigh du Centre Carnegie pour le Moyen-Orient, le Hamas fait face à un double défi : "Ils risquent d'être éliminés sur le terrain à Gaza si la guerre ne s'arrête pas, mais ils risquent aussi d'être effacés de toute formule de gouvernance qui mettrait fin à la guerre."

Malgré les défis considérables, l'organisation maintient une présence visible dans la vie quotidienne des Gazaouis. "Ils se cachent car ils sont immédiatement pris pour cible par les avions, mais ils apparaissent ici et là, organisant les files devant les boulangeries, protégeant les camions d'aide ou punissant les criminels", témoigne Essam, un ouvrier du bâtiment de Gaza. "Ils ne sont plus comme avant la guerre, mais ils existent."