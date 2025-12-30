Gaza : le Hamas revend l'aide humanitaire au marché noir avec la complicité d'organisations internationales

Un marché noir lucratif s'est développé ces dernières semaines à Gaza, où l'équipement humanitaire se négocie à des prix exorbitants. Selon des témoignages recueillis mardi par Kan, le Hamas détourne notamment les tentes destinées à protéger la population civile de l'hiver et les revend à des tarifs prohibitifs, avec la complicité d'une partie des organisations internationales. Ces révélations interviennent alors qu'Israël est régulièrement accusé d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire.

Un habitant du centre de la bande de Gaza a expliqué à Kan le fonctionnement de ce système. Selon lui, ce marché noir existe déjà depuis le début du conflit : "Avant même le cessez-le-feu, des terroristes du Hamas et des voleurs interceptaient les convois d'aide et dérobaient le matériel d'abri et les tentes". Il précise que ce matériel est toujours utilisé par ces mêmes acteurs qui le revendent à des prix élevés.

D'après ce témoignage, certaines organisations internationales, censées fournir une assistance gratuite aux Gazaouis, alimentent ce mécanisme : "Il y a des personnes corrompues au sein de ces organisations. Si elles reçoivent par exemple mille tentes, elles inscriront dans leur rapport n'en avoir reçu que 500. Ainsi, elles peuvent commercialiser la quantité non enregistrée".

Il ajoute que chaque tente peut rapporter au moins mille shekels (environ 260 euros) de bénéfice. Les principaux profiteurs de ce système sont les personnes influentes à Gaza et les terroristes du Hamas. "Les membres du Hamas peuvent se présenter et réclamer des centaines de tentes aux organisations internationales et les obtenir gratuitement", affirme ce Gazaoui qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

En somme, l'aide humanitaire parvient facilement et gratuitement aux groupes armés et à ceux qui détiennent le pouvoir dans la bande de Gaza, tandis que les habitants ordinaires sont contraints de payer des sommes exorbitantes.