Gaza : le Hamas torture et exécute un opposant de 22 ans

Le corps d'Oday Nasser Al Rabay, 22 ans, a été retrouvé devant le domicile familial ce week-end à Gaza, après qu'il a participé aux manifestations contre le Hamas la semaine dernière. Selon ses proches, le jeune homme a été enlevé, torturé puis exécuté par des membres du mouvement islamiste. Lors de ses funérailles samedi, plusieurs dizaines de personnes ont défilé en scandant "Hamas dehors !", comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il s'agirait du premier décès lié à la vague de contestation qui a secoué Gaza pendant trois jours consécutifs.

Un Gazaoui exilé en Turquie, qui avait relayé la plupart des images de ces rassemblements, a récemment indiqué avoir reçu des menaces de hauts responsables du Hamas. Malgré les preuves visuelles et les témoignages, le Hamas a affirmé jeudi que ces manifestations visaient Israël et non le mouvement qui gouverne Gaza depuis 2007. Selon la chaîne publique israélienne Kan, certains dirigeants du Hamas seraient désormais prêts à libérer quelques otages pour obtenir une trêve pendant l'Aïd el-Fitr, qui commence dimanche soir. Cette décision serait en partie motivée par la volonté d'étouffer la contestation.

Le groupe terroriste souhaiterait réprimer les manifestants mais en serait empêché par les opérations israéliennes, qui ciblent les combattants repérés à découvert. Israël a repris ses opérations à Gaza le 18 mars, après l'expiration le 2 mars de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu en janvier.