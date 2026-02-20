Gaza : le nouveau logo du comité technocratique comprend toujours l'emblème de l'AP

Le Comité national pour l’administration de Gaza, appelé à remplacer les terroristes du Hamas dans la gouvernance du territoire palestinien, se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une controverse. Son logo récemment remanié, publié jeudi sur son site et ses réseaux sociaux, conserve en effet l’aigle officiel et le drapeau palestinien associés à l’Autorité palestinienne, encadrés de branches d’olivier dorées identiques à celles figurant dans l’emblème du Conseil de paix.

Cette décision intervient alors qu’Israël affiche une opposition ferme à toute implication substantielle de l’Autorité palestinienne dans la gestion future de Gaza, estimant que celle-ci doit d’abord mener des réformes profondes. Parallèlement, l’État hébreu retient plusieurs milliards de dollars de fonds destinés à Ramallah, une mesure qui affaiblit la capacité opérationnelle et institutionnelle de l’Autorité palestinienne.

Plus tôt ce mois-ci, une première version du nouveau logo du comité, quasiment identique à celui de l’Autorité palestinienne, avait déjà provoqué une vive réaction en Israël. Face aux tensions croissantes, des responsables américains auraient consacré près d’une journée entière à des discussions entre Israël et le Comité afin d’éviter une escalade politique.

Le comité a finalement tenté d’apaiser la polémique en affirmant que le visuel diffusé n’était pas définitif et qu’il explorait encore plusieurs pistes graphiques. Malgré ces explications, le maintien des symboles liés à l’Autorité palestinienne dans la nouvelle version alimente les interrogations sur le rôle réel que Ramallah pourrait être amenée à jouer dans l’administration post-conflit de Gaza.