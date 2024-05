Gaza : "Les États-Unis et l'Europe ne font pas assez pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu" (Erdogan)

Le président turc Tayyip Erdogan estime que les États-Unis et les pays européens ne font pas assez pression sur Israël pour qu'il accepte un cessez-le-feu à Gaza, après que le Hamas a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur une proposition déjà rejetée par Jérusalem.

S'adressant à des intellectuels musulmans à Istanbul, M. Erdogan a déclaré que le Hamas avait accepté une proposition de cessez-le-feu du Qatar et de l'Égypte, ce qui constitue un "pas en avant vers un cessez-le-feu durable", et il a accusé le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas vouloir que la guerre prenne fin. "La réponse du gouvernement Netanyahou a été d'attaquer les innocents à Rafah", déclare-t-il en faisant référence à la ville la plus méridionale de Gaza, où Israël mène actuellement des opérations pour éradiquer les derniers bataillons du Hamas et libérer plus de 100 otages détenus par les groupes terroristes depuis le 7 octobre. "Il est désormais clair pour savoir qui est du côté de la paix et du dialogue, et qui veut que les affrontements se poursuivent et que le sang continue de couler", ajoute-t-il. "Et Netanyahou a-t-il vu une quelconque réaction sérieuse à son comportement irrespectueux ? Ni l'Europe ni l'Amérique n'ont manifesté de réaction susceptible de contraindre Israël à un cessez-le-feu". La Turquie a dénoncé l'offensive militaire israélienne à Gaza, appelé à un cessez-le-feu immédiat et critiqué ce qu'elle appelle le "soutien inconditionnel" de l'Occident à Israël. Ankara a également cessé tout commerce avec Israël et a déclaré qu'elle avait décidé de se joindre à l'initiative de l'Afrique du Sud visant à faire juger Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ).