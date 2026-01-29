Gaza : les organisations terroristes se regroupent pour faire face à un changement de régime

Les organisations terroristes opérant dans la bande de Gaza ont mis en place une nouvelle instance de coordination commune, sur fond de craintes liées à une possible transition politique. Selon des sources locales, une "commission nationale supérieure" a été créée, accompagnée d’un centre de commandement opérationnel unifié regroupant l’ensemble des groupes terroristes actifs dans le territoire.

Cette structure aurait pour objectif principal de superviser et contrôler le processus de transfert du pouvoir du Hamas vers une future instance technocratique chargée de l’administration civile de Gaza. L’entrée de cette commission technocratique dans la bande de Gaza est attendue dans les tout prochains jours, possiblement dès dimanche. Le Hamas se prépare à sécuriser son arrivée, dans une démonstration destinée à affirmer qu’il demeure l’autorité réelle sur le terrain.

Des tensions sont toutefois déjà apparues autour de la question sécuritaire. Le responsable de la sécurité désigné par la commission technocratique ne devrait pas franchir le point de passage de Rafah, le Hamas s’opposant à sa nomination en raison de son passé de haut responsable du renseignement palestinien. Cette opposition illustre les limites de l’ouverture affichée par le mouvement terroriste et sa volonté de conserver un contrôle strict sur les leviers sécuritaires.

Parallèlement, le Hamas a adressé ces derniers jours une série d’exigences claires à la commission technocratique. Parmi elles figure l’intégration de 10 000 membres de sa police dans la nouvelle structure policière, ainsi que des solutions professionnelles pour environ 40 000 employés de l’administration contrôlée jusqu’à présent par le mouvement. Le Hamas a également mis en garde contre toute initiative politique unilatérale qui serait prise sans son aval.

La création de cette instance commune et les conditions posées par les organisations terroristes témoignent de leur inquiétude face à une éventuelle marginalisation politique. Elles soulignent surtout la complexité de toute tentative de changement de gouvernance à Gaza, où le Hamas et ses alliés entendent conserver une influence décisive, y compris dans un cadre présenté comme technocratique.