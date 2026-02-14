Gaza : Médecins sans frontières reconnaît la présence de groupes armés à l’hôpital Nasser

L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a admis avoir constaté la présence d’hommes armés au sein de l’hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, une situation qui l’a conduite à suspendre une partie de ses activités médicales. Selon l’organisation, des hommes armés, parfois masqués, ont été observés ces derniers mois dans différentes zones du vaste complexe hospitalier, sans toutefois être présents dans les espaces où opèrent directement ses équipes médicales.

Dans un communiqué, MSF évoque une dégradation de la situation depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, faisant état d’un « schéma d’actes inacceptables », incluant intimidations, arrestations arbitraires de patients et un incident récent faisant craindre un transfert d’armes à l’intérieur du site. L’ONG estime que ces événements constituent une menace grave pour la sécurité des patients et du personnel médical, et compromettent la neutralité du lieu.

Face à ces risques, MSF a pris la « décision difficile mais nécessaire » de suspendre, à compter du 20 janvier 2026, toutes les activités non urgentes à l’hôpital Nasser, considéré comme le principal établissement hospitalier encore opérationnel dans le territoire. L’organisation affirme avoir transmis des protestations officielles aux autorités compétentes, rappelant que les hôpitaux doivent rester des espaces civils, neutres et protégés de toute activité militaire.

Israël affirme de son côté disposer d’éléments montrant que des infrastructures médicales ont été utilisées à plusieurs reprises par des groupes terroristes palestiniens comme bases opérationnelles, en raison de leur statut protégé. D’anciens otages ont également déclaré avoir été détenus à l’hôpital Nasser.

Le mois dernier, un médecin et porte-parole de l’établissement avait laissé entendre avoir subi des pressions de la part du Jihad islamique palestinien après avoir refusé que des combattants utilisent l’hôpital.

Cette annonce intervient également dans un contexte de tensions accrues entre MSF et les autorités israéliennes. Le mois dernier, l’ONG a refusé de fournir la liste de son personnel local, comme exigé par Israël pour maintenir l’accès à Gaza. Elle figure parmi 37 organisations internationales sommées de se conformer à de nouvelles règles, sous peine de suspension de leurs activités dans les territoires palestiniens.