Gaza : quand les médias occidentaux s'interrogent sur les intentions cachées de Jérusalem

Alors que le conflit à Gaza se poursuit depuis maintenant plus d'un an et demi, une question préoccupante émerge dans les analyses des grands médias occidentaux : Israël nourrit-il des ambitions territoriales à long terme dans Gaza ? Plusieurs publications semblent converger vers cette hypothèse, malgré les démentis répétés du Premier ministre israélien.

Une stratégie d'occupation permanente ?

The Economist, référence britannique en matière d'analyse géopolitique, avance la thèse suivante : "Ce qui se passe à Gaza s'inscrit dans une nouvelle stratégie israélienne. L'objectif n'est plus seulement de défendre Israël, mais de l'étendre." Le média britannique estime que si les partisans d'une extension des frontières israéliennes restent minoritaires, cette "minorité serait en train de se renforcer". L'agence de presse américaine Associated Press (AP) partage cette analyse et affirme qu'Israël pourrait chercher à "rester à Gaza". Elle souligne notamment que "le territoire occupé par Israël, qui comprend un corridor séparant le nord du sud du territoire, pourrait être utilisé pour exercer un contrôle à long terme", citant à l'appui des groupes de défense des droits humains et des experts sur place. En France, des médias comme Le Monde et France 24 font écho à ces interprétations. Selon Le Monde, l'une des options envisagées pour éliminer le Hamas serait "de rétablir une administration militaire à Gaza", ravivant ainsi le souvenir de décennies d'"occupation israélienne".

Des déclarations ambiguës au sein de la coalition au pouvoir

Ces analyses s'appuient notamment sur les déclarations de certains membres du gouvernement israélien. The Economist cite particulièrement Betsalel Smotrich, figure de l'extrême droite et ministre des Finances, qui déclarait en décembre 2023 : "Pour avoir la sécurité, nous devons contrôler le territoire. Et pour contrôler militairement le territoire sur le long terme, nous avons besoin d'une présence civile." Cette position fait écho aux aspirations d'une partie de la droite nationaliste israélienne qui rêve de revenir à l'époque du "Goush Katif", cette période où des milliers d'Israéliens vivaient dans des localités à Gaza avant le retrait unilatéral de 2005.

Les démentis catégoriques de Netanyahou

Face à ces spéculations, Benjamin Netanyahou a multiplié les démentis. "L'État d'Israël n'a aucune intention d'occuper Gaza de manière permanente", a-t-il affirmé. "Nous ne cherchons pas à conquérir Gaza. Nous ne cherchons pas à l'occuper. Nous ne cherchons pas à la gouverner." Le Premier ministre rappelle fréquemment la décision historique prise en 2005, lorsqu'Israël avait évacué, de façon unilatérale, environ 8 000 Israéliens de la bande de Gaza. Une décision qui avait d'ailleurs été suivie, l'année suivante, par la victoire électorale du Hamas.

Un corridor stratégique au cœur des préoccupations

Au centre de ces analyses se trouve le corridor militaire établi par Israël, qui divise désormais Gaza en deux zones distinctes. Cette présence militaire permanente alimente les soupçons d'une volonté de contrôle territorial à long terme, même si Tel-Aviv affirme qu'il s'agit uniquement d'une mesure temporaire liée aux impératifs sécuritaires. Les intentions réelles d'Israël à Gaza continuent de faire débat parmi les experts. Pour certains, les démentis de Netanyahou sont sincères, et la stratégie actuelle vise uniquement à éradiquer le Hamas, considéré comme une menace existentielle. Pour d'autres, les divisions au sein même du gouvernement israélien, entre modérés et extrémistes, pourraient conduire à une situation de facto où des parties de Gaza resteraient sous contrôle israélien pour une période indéterminée.