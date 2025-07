Gaza : trois reporters agressés par des agents du Hamas, selon le syndicat des journalistes palestiniens

Articles recommandés -

Le Syndicat des journalistes palestiniens, affilié à l’Autorité palestinienne, a dénoncé dimanche l’agression de trois reporters gazaouis par des membres des forces de sécurité du Hamas.

Les faits se seraient déroulés à l’hôpital Nasser de Khan Younès, où les journalistes exerçaient leur mission d’information. Selon le communiqué, les agresseurs appartiendraient à l’unité "Sahm" du Hamas, chargée du maintien de l’ordre dans la bande de Gaza, ainsi qu’au service d’enquête de la police du mouvement terroriste.

Les victimes sont Khaled Shaat, reporter pour l’agence Shaat News et la radio jordanienne Al-Hayat, Mohammed Salama, photographe pour Al Jazeera, et Abdullah Al-Attar, correspondant de l’agence de presse turque Anadolu. Une photo diffusée par le syndicat montre l’un des journalistes blessé au bras.

"S’en prendre à des journalistes et les empêcher de faire leur travail est un acte inacceptable et condamnable", a réagi l’organisation dans un communiqué, appelant à une enquête urgente, transparente et à ce que les responsables soient traduits en justice.

"Le syndicat souligne également la nécessité de faciliter la mission sacrée des journalistes qui consiste à relayer la vérité et à défendre la cause de leur peuple, en particulier compte tenu des attaques répétées dont ils sont victimes de la part de l'occupant israélien", ajoute le communiqué, qui appelle à "une enquête urgente et transparente sur cet incident" et à ce que les auteurs de cette attaque soient traduits en justice.