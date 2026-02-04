Gaza : Tsahal dévoile l’utilisation d’ambulances par le Hamas à des fins terroristes

L’armée israélienne a publié mercredi des images documentant l’exploitation systématique d’ambulances et d’infrastructures d’urgence par le Hamas, organisation terroriste, dans le nord de la bande de Gaza. Ces révélations interviennent dans le cadre d’opérations menées par Tsahal dans la région de Jabalia.

Selon le porte-parole de l’armée, des terroristes du Hamas armés utilisent des ambulances pour transporter des combattants et des armes, notamment entre un hôpital et une école. Tsahal affirme que ces pratiques ont été mises au jour au cours d’activités opérationnelles récentes et constituent une nouvelle preuve de l’usage cynique et délibéré de la population civile par le Hamas à des fins terroristes.

L’armée souligne que cette méthode viole de manière flagrante le droit international, qui accorde une protection spécifique aux installations médicales et éducatives. « Le Hamas agit sous couvert d’infrastructures civiles et humanitaires afin de poursuivre ses activités terroristes », indique le communiqué, dénonçant une stratégie récurrente de dissimulation et de détournement des symboles humanitaires.

Tsahal ajoute que, depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hamas a multiplié les violations de l’accord, concentrant ses efforts sur la reconstruction de ses capacités militaires. L’utilisation d’ambulances et de systèmes d’urgence s’inscrit, selon l’armée, dans cette tentative de reconstitution opérationnelle.

L’armée israélienne affirme pour sa part continuer à agir conformément au droit international, y compris lors d’interventions à proximité d’hôpitaux et d’établissements scolaires. Elle précise que ces actions visent exclusivement les infrastructures terroristes que le Hamas choisit délibérément d’implanter au sein de sites civils, en violation manifeste des règles internationales.